Элиста, 9 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Мониторинг цен на продовольствие и товары первой необходимости в Калмыкии выявил резкий рост цен на питьевую воду, молоко и сахар. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость мясной продукции на центральном рынке. Ростов-на-Дону

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Так, согласно данным, полученным за период с 24 февраля по 7 апреля, повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости составило в среднем 11,7%. Резкий рост цен зафиксирован на воду питьевую, молоко, сахар.

Кроме того, говядина подорожала на 4,4%, баранина — на 2,8%, что обусловлено сельскохозяйственной сезонностью и повышением спроса.

Вместе с тем рост средних розничных цен на сельскохозяйственные и на продовольственные товары первой необходимости в Калмыкии за последнюю неделю значительно замедлился. Сократился и ажиотажный спрос на ряд продуктов питания.