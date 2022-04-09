Воронеж, , 11:45 — REGNUM В Воронежской области за сутки в стационары доставлены 75 пациентов с заражением коронавирусом, данные на 9 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее, 8 апреля, сообщалось о госпитализации 78 пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 410 воронежцев. За сутки число новых заражений коронавирусом снизилось на 14. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 1 292 человека. Скончались 11 пациентов.

В общей сложности за период пандемии в Воронежской области было зарегистрировано 373 707 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 359 951 человек. Скончались от COVID-19 в регионе 8 126 человек.