Калуга, , 11:49 — REGNUM В Калужской области на 2022 год запланирована догазификация 8753 домовладений. Не менее 10% от общего числа домов в сельских районах приходится на типовые двухквартирные «блокированные"жилые дома. Большинство из них были построены в 70−80-е годы прошлого века для молодых специалистов сельхозпредприятий. Сегодня собственники этих домов стали получать отказы на подведение газа, так как согласно, постановлению правительства России, под догазификацию в основном попадают объекты индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя регионального исполкома Народного фронта в Калужской области Дмитрия Афанасьева.

Природный газ Onf. ru/region/kalugskaya_obl

«Формально двухквартирный «блокированный» жилой дом подпадает под понятие многоквартирного. И чтобы воспользоваться программой догазификации, собственникам нужно пройти путь признания их двухквартирного дома домом блокированной застройки. Такую процедуру не все собственники смогут осилить», — отметил Дмитрий Афанасьев.

В этой связи калужские общественники обратились к правительству России с просьбой уточнить понятие «домовладения», применяемое для догазификации, включив в него такую категорию домов, как «блокированные жилые дома». Существует риск исключения таких объектов из программы по обеспечению подключения домовладений к сетям распределения газа в рамках реализации поручения президента России, так как собственники домовладений не в состоянии решить проблему самостоятельно.

По мнению экспертов, наличие данной бюрократической проблемы может привести к затруднению реализации планов по программе догазификации на территории Калужской области. В ряде случаев граждане отказываются от участия в программе из-за сложности сбора документов или пересмотра своих возможностей, если это касается дачных поселков. В этой связи региональное отделение ОНФ просит правительство страны разрешить подключение к природному газу в рамках программы догазификации двухквартирных «блокированных» жилых домов, а акционерное общество «Газпром газораспределение Калуга» синхронизировать планы по догазификации с планами по строительству новых газовых объектов.

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