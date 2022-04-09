Донецк, 9 апреля 2022, 11:43 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:25 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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