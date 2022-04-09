Назарово, Красноярский край, , 11:42 — REGNUM В городе Назарово Красноярского края заключён под стражу мужчина, устроивший стрельбу в ночном клубе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ.

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По данным следствия, инцидент произошёл ночью 23 марта 2022 года в ночном клубе «Джокер». Нарушая общественный порядок, «демонстративно противопоставляя себя окружающим», подозреваемый сделал один выстрел из оружия.

«После совершения преступления скрылся, в связи с чем с целью его установления местонахождения органами предварительного следствия было проведено не менее 10 обысков по месту жительства как его, так и его близких друзей и родственников», — отметили в ведомстве.

По решению городского суда, мужчина отправлен под стражу на два месяца.