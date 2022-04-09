Москва, , 11:40 — REGNUM Главным следственным управлением СК РФ продолжается фиксация преступных действий со стороны ВСУ и других военных подразделений Украины в отношении мирного населения Донбасса. Об этом 9 апреля говорится в сообщении СК РФ.

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По новым фактам обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых гибнут и получают ранения жители, не участвующие в вооруженном конфликте, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).

По данным следствия, в ДНР в период с 7 по 8 апреля 2022 г. военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск, Макеевка, Ясиноватая, Мариуполь, а также н.п. Федоровка Амвросиевского района. В ЛНР обстрелам подверглись города Первомайск, Стаханов, а также населенные пункты Калиново Попаснянского района, Донецкий Кировского района.

В результате 14 мирных граждан погибли, 38 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения.

Повреждено 38 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детское образовательное учреждение в городе Макеевке ДНР, а также водозаборная станция в городе Стаханове и газопровод в городе Первомайске ЛНР.

Следственным комитетом будет продолжена работа по фиксации всех преступлений киевского режима. Лица, причастные к их совершению, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.