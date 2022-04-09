Курган, 9 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Житель Челябинской области заподозрен в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни. Его жертвой стала несовершеннолетняя жительница Курганской области, сообщает управление СКР по Зауралью.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По данным следствия, 20-летний гражданин вымогал у девушки деньги под угрозой распространения её фотографий. Получив отказ, разослал снимки своим знакомым.

По этим преступным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.