Симферополь, , 11:37 — REGNUM В Республике Крым за сутки в больницы доставлен 21 новый пациент с заражением коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 апреля. Накануне, 8 апреля сообщалось о 23 госпитализированных ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки ещё 121 крымчанин получил положительные результаты тестов на заражение коронавирусом, это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Выздоровевшими за сутки признаны 295 человек. Также эксперты подтвердили смерть от осложнений на фоне COVID-19 ещё пяти пациентов.

За два года пандемии на территории Крыма официально подтверждено 179 615 случаев заражения коронавирусом, в больницах региона находились 58 117 человек. Выздоровели 171 770 человек. Подтверждена смерть 5 143 ковид-пациентов.