Москва, , 11:34 — REGNUM Очередную провокацию с целью обвинения России в якобы массовых убийствах украинских мирных жителей готовит в Ирпене Киевской области киевский националистический режим. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Подчеркивается, что подразделения российских Вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад.

Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей.

Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».

Минобороны России При этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих.

Также указывается, что указанная циничная постановочная акция организована киевским режимом для последующего распространения полученных в результате нее видеоматериалов через СМИ стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Макеевке 12 снарядов калибра 122 мм.