9 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 12:32 — REGNUM Произошло то, что предполагалось, но до сих пор теоретически. На встрече в Москве со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном глава МИД России Сергей Лавров сообщил о распаде Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) по карабахскому урегулированию. «То, что тройка сопредседателей прекратила свое существование, заявили сами французы и американцы, — сказал Лавров. — Для меня это факт. Я не знаю в какие слова они облекали свое заявление, но то, что они принесли в жертву своим русофобским задачам судьбу региона, по крайней мере ту роль, которую могла бы сыграть тройка в судьбе региона — это факт. И приоритеты они расставили достаточно четко».

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

После второй карабахской войны МГ ОБСЕ оказалась в экзистенциальном кризисе, поскольку для ее существования необходимо было искать новые смыслы. В этой связи от имени стран — сопредседателей звучали какие-то заявления, они говорили о планах посещения региона и разработке новых проектов по продолжению урегулирования ситуации в регионе в постконфликтный период. В то же время внутри группы стали просматриваться острые кризисные явления, о чем недавно заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лишь один из сопредседателей, Россия, находится в регионе в качестве ведущего игрока. Российские миротворцы расположены в Нагорном Карабахе, Франция и США оказались по разным причинам вне этого процесса. Более того, все шло к тому, что и предполагаемый мирный договор между Азербайджаном и Арменией мог быть подписан без участия МГ ОБСЕ.

Тем не менее накануне последней встречи Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе в телефонном разговоре с ними госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о «необходимости деэскалации и возобновлении дипломатии». Если судить по официальным сообщениям, стороны заявляли о «важности обеспечения стабильности и мира в регионе, указывая на важную роль Минской группы». Чуть ранее появилось заявление посла Польши в Ереване Павла Чеплака о том, что «важное заявление будет сделано в связи со встречей президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Брюсселе». При этом он указывал на результаты визита в регион действующего председателя ОБСЕ польского министра иностранных дел Збигнева Рау, в ходе которого обсуждался вопрос восстановления формата Минской группы. Это наводит на мысль, что развал группы состоялся буквально накануне брюссельского саммита Алиев — Пашинян, о чем сторонам стало известно накануне. В итоге наряду с так называемой московской площадкой с участием России, Азербайджана и Армении по постконфликтному урегулированию в регионе сложилась еще одна: прямые переговоры Баку и Еревана при посредничестве Брюсселя.

Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе. 6 апреля 2022 г Primeminister.am

Интрига тут в том, будут ли пересекаться московская и брюссельская площадки или диалог на них будет далее развиваться по самостоятельным сценариям. Московский «багаж» состоит из следующих позиций: трехсторонние договоренности на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая деятельность Трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей, усилия по запуску Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Брюссельский пакет: до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы, поручить министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами. Отсюда вопрос: так кто же конкретно будет дальше вести обозначенные направления — Москва или Брюссель?

Встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. 11 января 2021 г Официальное интернет-представительство президента России

В сухом остатке следующее: МГ ОБСЕ, которая играла важную роль в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха, особенно после того, как в середине февраля 1997 года Россия, Франция и США стали ее сопредседателями на постоянной основе, больше не существует. Алиев, который заявлял об утере актуальности работы Минской группы после второй карабахской войны, достиг поставленной цели. Он снял с политического горизонта стоявший в повестке МГ ОБСЕ вопрос о статусе Нагорного Карабаха. В итоговом заявлении по саммиту в Брюсселе Алиев — Пашинян нет вообще упоминания о Нагорном Карабахе. Пашинян сдал эту позицию. И дело не только в этом. В заявлении Мишеля не упоминаются трехсторонние договоренности 11 января и 26 ноября 2021 года. ЕС, активизируя свою посредническую роль между Азербайджаном и Арменией, снижает роль России в этом процессе, находя поддержку в Азербайджане и в Армении.

В дальнейшем все будет идти к тому, чтобы показать, что Москва не слишком эффективна как миротворец и модератор. И если еще недавно до украинского кризиса российская и брюссельская площадки не рассматривались как конкуренты, то сегодня положение дел серьезно меняется. Заслуживает внимания и тот факт, что мартовский кризис в Карабахе совпал с развитием украинского кризиса и активизацией предложений о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Если проект ЕС выставить Россию «слабеющим гигантом» получит развитие, это предполагает наращивание мускулов Брюсселя на закавказском треке. Не случайно и то, что после переговоров в Брюсселе Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а не президенту России Владимиру Путину.

Что будет делать Москва? По словам Лаврова, «Россия никогда не станет приносить в жертву неким геополитическим, тем более пропагандистским замыслам и играм интересы наших ближайших союзников», и что «мы полностью привержены тому, чтобы помочь Армении и Азербайджану наладить нормальную жизнь». Но думать надо в первую очередь о национальных интересах России, а потом уже о союзниках. Тем более что нынешний статус-кво в зоне нагорно-карабахского конфликта не отличается устойчивостью. Там необходимо готовиться к самым неожиданным сценариям развития событий.