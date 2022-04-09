Москва, 9 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России за истекшие сутки снизилось на 7,6% в сравнении с предыдущим днём. 9 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число госпитализаций пациентов с COVID-19 в российские медицинские учреждения за истекшие сутки составило 3353. Днём ранее сообщилось о 3627 госпитализациях.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 40 100 человек, медики подтвердили 13 537 новых случаев. От последствий новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки умерли 288 человек.

4 апреля 2022 года суточная смертность от COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 300 случаев впервые с апреля 2021 года. Пик смертности от новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на ноябрь 2021 года.