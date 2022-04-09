Элиста, 9 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Элисте из-за ухудшения погодных условий отменены концерты и мероприятия на открытых площадках, запланированные в рамках работы фестиваля тюльпанов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Тюльпаны

«Погодные условия несколько изменили формат сегодняшней программы фестиваля. Отменены концерты и мероприятиях на открытых площадках», — сказано в сообщении.

По-прежнему состоятся выставки-продажи ремесленных изделий и сувенирной продукции, этнографическая программы «Ишкя Гер».

ИА REGNUM сообщало, что фестиваль тюльпанов начался в Калмыкии 2 апреля и продлится до 2 мая. На различных площадках проходят мастер-классы, выставки, концерты творческих коллективов, гастрономический и молодёжный фестивали, подготовлены экомаршруты.