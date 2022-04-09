Севастополь, , 11:30 — REGNUM В Севастополе в коронавирусные стационары за сутки попали 28 человек, сообщили 9 апреля в департаменте здравоохранения города. Сутками ранее были госпитализированы 26 ковид-пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Также за сутки выписали 27 человек, в больницах остаются 217 пациентов с с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на него.

За сутки в Севастополе было подтверждено ещё 67 новых случаев заболевания COVID-19, это на четыре случая меньше, чем накануне. Скончались ещё три человека.

С начала пандемии на территории Севастополя было официально подтверждено 82 412 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 504 человека. Не удалось спасти 2 303 пациентов с COVID-19.