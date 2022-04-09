Хельсинки, 9 апреля 2022, 11:27 — REGNUM Музыканты из России не смогут принять участие в Международном конкурсе скрипачей имени Яна Сибелиуса в 2022 году. Об этом сообщил председатель комитета конкурса Лаури Ратиа агентству Finnish News Agency.

Петр Кончаловский. Портрет скрипача Григория Федоровича Ромашкова. 1918
Петр Кончаловский. Портрет скрипача Григория Федоровича Ромашкова. 1918

«В течение прошлой ночи и сегодняшнего утра мы приняли решение, что участие россиян в этих исключительных обстоятельствах невозможно», — заявил Ратиа.

Конкурс скрипачей имени Яна Сибелиуса проводится в Финляндии с 1965 года один раз в пять лет. Участие в конкурсе принимают музыканты в возрасте до 30 лет.

Победителем первого конкурса в 1965 году стал советский скрипач Олег Каган. Также скрипачи из СССР и России одерживали победы в конкурсах 1970, 1980, и 2010 годов.