Хельсинки, 9 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Музыканты из России не смогут принять участие в Международном конкурсе скрипачей имени Яна Сибелиуса в 2022 году. Об этом сообщил председатель комитета конкурса Лаури Ратиа агентству Finnish News Agency.

Петр Кончаловский. Портрет скрипача Григория Федоровича Ромашкова. 1918

«В течение прошлой ночи и сегодняшнего утра мы приняли решение, что участие россиян в этих исключительных обстоятельствах невозможно», — заявил Ратиа.

Конкурс скрипачей имени Яна Сибелиуса проводится в Финляндии с 1965 года один раз в пять лет. Участие в конкурсе принимают музыканты в возрасте до 30 лет.

Победителем первого конкурса в 1965 году стал советский скрипач Олег Каган. Также скрипачи из СССР и России одерживали победы в конкурсах 1970, 1980, и 2010 годов.