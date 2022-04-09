Москва, 9 апреля 2022, 11:23 — REGNUM Оперативно-тактической авиацией ВКС РФ и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Среди них: 2 пункта управления, 3 установки реактивных систем залпового огня, 4 самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, 2 склада материально-технического обеспечения, 4 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.
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