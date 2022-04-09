Москва, , 11:21 — REGNUM На военном аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также склад с авиационными средствами поражения. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Также высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе Новомосковска Днепропетровской области.

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