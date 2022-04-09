Кызыл, 9 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 296 пациентов. Всего за время пандемии в республике коронавирус победили 40 154 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 44 389. За сутки выявлено два новых носителя, двое госпитализированы в ковидные стационары.

Добавим, что жертвами коронавируса в республике, по состоянию на 9 апреля, стали 349 человек. За сутки подтверждён ещё один летальный случай от COVID-19.