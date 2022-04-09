Сочи, Краснодарский край, , 11:20 — REGNUM Всероссийские соревнования по велосипедному спорту пройдут на территории Сочи с 13 по 17 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города курорта.

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В связи с этим на территории курорта будет временно ограничено движение транспорта по трассам — в часы заездов.

Так, 13 апреля состоится индивидуальная гонка на дистанции 5,5 километра. Старт — в 11:00, продлится гонка до 14:00. На это время будет перекрыта дорога на Большой Ахун. 14 апреля с 11:00 до 16:00 пройдет групповая гонка по трассе А-149 Адлер — Красная Поляна. С 11:00 15 апреля стартует групповая гонка по кольцевому маршруту от смотровой площадки в поселке Монастырь, оттуда — в поселок Чвижепсе, где предусмотрен разворот. Второй разворот запланирован в районе поворота на Галицино. Финиш запланирован в поселке Монастырь на 16:00. С 11:00 до 15:30 16 апреля состоится групповая гонка на участке дороги А-147 в районе Соборов-Церквей в Олимпийском парке. Маршрут пройдет до ул. Таврической (АЗС Роснефть), а после разворота по автодороге А-149 Адлер-Красная Поляна. Наконец, 17 апреля состязания будут проводиться в центре Сочи: старт запланирован на 11:00 с площади Искусств, затем маршрут пройдёт по улицам Орджоникидзе, Театральной, Курортному проспекту, улицам Поярко, Несебрской, Москвина, финишировать велосипедисты должны в 14:30.

Отметим, что 67-я многодневная гонка в дисциплине «Шоссе» посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне.