Таганрог, Ростовская область, 9 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) случился пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

61.mchs.gov.ru Пожар

Возгорание случилось утром 9 апреля в многоквартирном доме на улице Ново-Ватутина. Площадь пожара составила 6 кв. метров. В результате произошедшего погиб мужчина.

На месте работали семь сотрудников МЧС России и три единицы специальной техники. Причина возникновения огня устанавливается.