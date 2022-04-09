Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Ростовской области произошла массовая гибель рыбы. Видеокадры, снятые якобы на берегу реки Мертвый Донец, появились в социальных сетях.

Мёртвая рыба

Зафиксирована гибель нескольких десятков особей, которых вынесло на берег. Часть пользователей сомневается в достоверности видео, часть связывает случившееся с недавним разливом нефти в Ростове-на-Дону.

«Скорее всего фейк. Вы берега Мёртвого Донца видели? Плюс специально не поднимают камеру, чтобы не показывать окружающий пейзаж», — обратил внимание подписчик паблика «Это Ростов».

«Нельзя к природе плохо относится», — считает Евгений Б.