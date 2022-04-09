Калязин, Тверская область, , 11:10 — REGNUM Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области в ночь на 9 апреля, пострадал также мужчина, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пожар

Пожар произошёл в ночное время в деревне Медвежье Калязинского района Тверской области, тело женщины было обнаружено после тушения. Также пострадал мужчина, помогавший тушить пожар.

По факту гибели человека организовано проведение доследственной проверки. На месте пожара работают следователи, проводится осмотр и опросы очевидцев. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля при пожаре в многоквартирном жилом доме пострадали два человека — женщина и 13-летняя девочка.