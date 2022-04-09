Севастополь, , 11:04 — REGNUM Городская электричка в Севастополе может быть запущена уже в туристическому сезону 2023 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Всего планируется запустить 46 пар поездов. Запуск городской электрички позволит связать с центральной частью города отдаленные районы Севастополя при снижении нагрузки на улично-дорожную сеть.

Стоимость проекта оценивается в 28,73 млрд рублей в ценах 2020 года, однако цифра будет уточняться по результатам проектирования, сообщил «Новый Севастополь».