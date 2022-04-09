Донецк, 9 апреля 2022, 11:03 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку. Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️10:15 — н.п. Дзержинск (шахта Южная) — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 4 мины калибра 120 мм; ️10:20 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено 2 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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