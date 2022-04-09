Москва, , 10:59 — REGNUM Российская астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» завершила четыре полных обзора неба за тысячу дней работы в космосе. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН.

Космический телескоп «Спектр-РГ» eROSITA Animation

Отметка в 1000 дней с момента запуска обсерватории «Спектр-РГ» пришлась на 8 апреля 2022 года. К этой дате в Роскосмосе подвели предварительные итоги миссии.

За это время установленный на «Спектр-РГ» телескоп ART-XC им. М.Н. Павлинского выполнил четыре полных обзора неба. Это позволило в несколько раз увеличить число известных источников рентгеновского излучения в космосе.

«Работа обсерватории «Спектр-РГ» и первого российского зеркального рентгеновского телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского на ее борту продолжается, а значит нас ждет множество удивительных открытий», — отметили в ИКИ РАН.

Космическая обсерватория «Спеткр-РГ» запущена 13 июля 2019 года. На борту космического аппарата установлены два рентгеновских телескопа: немецкий EROSITA и российский ART-XC.

В феврале немецкая сторона на фоне антироссийских санкций правительства ЕС перевела телескоп EROSITA в спящий режим. После этого российские специалисты скорректировали программу отечественного телескопа ART-XC.

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