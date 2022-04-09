Симферополь, 9 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён на территории Симферополя в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий 11 и 12 апреля, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

Так, департаменту городского хозяйства администрации и МБУ «Город» поручено организовать проверку готовности подведомственных аварийно-восстановительных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения. Руководителям ресурсоснабжающих организаций дано поручение обеспечить готовность сил и средств для реагирования в случае возникновения ситуаций на подведомственных сетях снабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Крыма на 11 и 12 апреля — прогнозируются сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 25 м/с.