Абакан, 9 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Хакасии 9 апреля ожидается сильный порывистый ветер. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные Хакасского гидрометцентра, порывы могут достигать 22 метров в секунду.

ГУ МЧС по Хакасии Степной пожар в Хакасии

В связи с этим спасатели призвали граждан быть предельно осторожными в обращении с огнём, не разводить костры и сжигать мусор.

«Такие погодные условия способствуют быстрому распространению ландшафтных пожаров. Шквалистый ветер значительно осложняет тушение пожаров при их возникновении», — отметили в ведомстве.