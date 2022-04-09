Гремячинск, Пермский край, 9 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. 40-летний житель Гремячинска Пермского края обвиняется в гибели сове сожительницы. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Уголовное дело

Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое и повлекло кончину. Преступление было совершено 4 апреля в ходе ссоры, последовавшей за употреблением алкоголя. Гражданин нанёс даме ранения, от которых она скончалась.

Обвиняемого водворили в СИЗО. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления, проводятся экспертизы.