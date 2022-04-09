Барнаул, , 10:49 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 9 апреля 2022 года за сутки выявлено 185 новых носителей (на двоих человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 8887 до 7415(на 1472 меньше, чем сутками ранее).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 671 (+9 за сутки) и 213 682 (+168 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 137 (-4 за сутки). Из них 56 подключены к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 089 человек, причём пять из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 582 жителя края (-56 за сутки). Кроме этого, 52 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-1 за сутки).

Заболеваемость среди детей увеличилось: всего на Алтае выявлено уже 40 140 зараженных коронавирусом (+31 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 263 572 человека, выздоровели 248 267 человек (+655 за сутки).

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