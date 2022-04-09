Ташкент, , 10:47 — REGNUM В школе-интернате для слабослышащих детей №102 в Ташкенте состоялось видеоселекторное совещание по вопросам улучшения условий медико-социальных учреждений в Узбекистане.

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Пресс-служба отмечает, в частности, что совместно с фондом «Замин» более 2 тысяч слабослышащих детей были обеспечены цифровыми слуховыми аппаратами, а 11 специализированных школ-интернатов оснащены вспомогательными голосовыми аппаратами.

«Протезно-ортопедическими изделиями обеспечены 900 детей с инвалидностью, инвалидными колясками — 1100 человек», отмечает пресс-служба

На совещании хокимы (главы администраций) доложили о результатах посещения медико-социальных учреждений в своих регионах, положении дел и выявленных проблемах.

«В частности, отмечена необходимость строительства дополнительных корпусов в 12 соцучреждениях, общежития, кухни, медицинского отделения, спортзала в 7, ремонта систем отопления и охлаждения в 21 доме «Саховат» и «Мурувват» (соцучреждения). Кроме того, в ремонте нуждаются 6 детских домов и 11 школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями», сообщает пресс-служба.