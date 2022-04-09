Симферополь, , 10:47 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 11 и 12 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Шторм Cyberspaceandtime.com

В связи с прохождением через территорию полуострова южного циклона, в регионе прогнозируют дожди, местами очень сильные, грозы. Ветер усилится до 15−20 м/с с порывами до 25 м/с.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, а также об опасности нахождения людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.