Копенгаген, 9 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Saxo Bank (Дания) намерен перестать обслуживать клиентов из РФ в связи с санкциями, передает РБК со ссылкой на источники в банковском секторе.

Блокировка счетов

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Менее чем через 2 месяца кредитное учреждение закроет брокерские счета клиентов из РФ. Ограничения могут начать действовать с 6 июня 2022 года.

До данного срока жители РФ смогут закрыть все позиции и вывести свои деньги. Если российский клиент Saxo Bank не переведет активы брокерского счета, то банк перенаправит их на последний счет, используемый для пополнения.

Также если клиент захочет перевести бумаги к другому брокеру, перевод ждет «дополнительная проверка».