Чусовой, Пермский край, 9 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Чусовом Пермского края юноша и две девушки осуждены за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в февраля 2021 года они создали 30 тайников и в каждый из них поместили не меньше одного свёртка с наркосредством. Однако по независящим от них обстоятельствам преступные действия не удалось довести до конца.

Молодому человеку суд назначил 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима и оштрафовал на 70 тыс. рублей. Его подельницы уедут в колонию общего режима каждая на четыре года и со штрафом в 30 тыс. рублей.