Симферополь, , 10:42 — REGNUM Уголовное дело против участника украинского незаконного вооруженного формирования — крымско-татарском батальона, который был задержан при попытке въехать на территорию Крыма, возбудили следователи. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

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«Выявлен и задержан гражданин Украины, 1988 года рождения, причастный к деятельности НВФ «Батальон имени Номана Челебиджихана». Установлено, что задержанный принимал активное участие в так называемой продуктовой и энергетической блокаде крымского полуострова, а также в антироссийских акциях, проводившихся в районе КПВВ «Чонгар» (контрольно-пропускной пункт с украинской стороны — ред.)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что указанное лицо было задержано в ходе попытки проникновения в российский Крым и добавляется, что следователями в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем), предусматривающую до 15 лет лишения свободы.

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