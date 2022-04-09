Горно-Алтайск, 9 апреля 2022, 10:41 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровел 51 пациент. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени коронавирус в регионе победили 30 371 человек.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 33 931. За сутки выявлено 17 новых носителей. Новые случаи зарегистрированы в Горно-Алтайске, а также Усть-Коксинском, Майминском, Шебалинском и других районах.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 650, в том числе 602 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 631, за весь период – 433 628», — добавили в оперштабе.