Ташкент, , 10:34 — REGNUM В праздник Рамадан-хайит ранее, 15 июня 2018 года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в фундамент Центра исламской цивилизации, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Глава государства вновь посетил комплекс накануне, в один из дней священного Рамадана», — сообщает 9 апреля пресс-служба.

«Центр поражает как масштабом, так и содержанием. Его строительство продолжается почти четыре года. Комплекс имеет три этажа и построен по образу древних исторических памятников нашего народа. В центре здания находится огромный купол с симметричными фасадами со четырех сторон. Сегодня ведутся отделочные работы», отмечает пресс-служба.

Президент осмотрел проделанную работу. В оформлении здания использованы элементы декора и теплые тона наподобие древних медресе.

«Мы не зря приехали сюда сегодня, в пятницу, в священный месяц Рамадан. Задуманное в этом светлом месяце сбывается. В последние годы мы прошли через тяжелые испытания. Но здесь работа не останавливалась. Зачем мы это строим? Чтобы расширить кругозор, усилить гордость нашего народа, показать на материальных доказательствах, какой мы великий народ», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что Центр исламской цивилизации отразит духовную и просветительскую мощь нашего народа.

«Глава государства ознакомился с образцами украшений и надписей на стенах. Отметил целесообразность написать вверху от ворот аяты, призывающие к миру, знанию и воспитанности», сообщает пресс-служба.