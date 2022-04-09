Улан-Удэ, , 10:32 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования уголовного дела по факту гибели мужчины на железной дороге в Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Железная дорога Pixabay.com

По данным ведомства, в 2017 году во время проведения работ по отсыпке железнодорожного полотна гравием один из работников упал с площадки в сцепку между вагонами и погиб. Родители потерпевшего не согласились с версией следствия о его гибели по неосторожности.

«После личного приема потерпевшей Председателем СК России в декабре 2021 года уголовное дело было передано по решению главы ведомства в центральный аппарат. В настоящее время расследование продолжается», — отметили в управлении.