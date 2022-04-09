Элиста, 9 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Калмыкии скончался ещё один участник Великой Отечественной войны. Из жизни ушёл Фёдор Владимирович Комаров. Ему было 96 лет.

ИА REGNUM Ветеран

Фёдор Владимирович родился 28 ноября 1925 года в селе Ленино Енотаевского района. На фронт был призван в ноябре 1942 года. Боевой путь он начал в составе 62-ой армии под Сталинградом. Комаров участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины, Белоруссии, Польши и Германии. Фронтовик награждён орденами Славы и Отечественной войны III степени, медалями Жукова, «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда».

В мирное время фронтовик вместе с семьёй приехал в Калмыкию, чтобы осваивать Целинные земли.