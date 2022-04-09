Москва, 9 апреля 2022, 10:29 — REGNUM Российские кинотеатры начнут повторный показ фильма Алена Рене «Хиросима, любовь моя» 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Кинопоиск».
В роли кинопрокатчика выступит компания Russian World Vision. Картина «Хиросима, любовь моя» стала первым игровым фильмом французского режиссёра Алена Рене.
Мелодрама по сценарию писательницы Маргерит Дюрас вышла в 1959 году. Главные роли в фильме исполнили французская актриса Эмманюэль Рива и японский актёр Эйдзи Окада.
Фильм был удостоен приза Международной федерации кинопрессы. Также картина была номинирована на премии «Оскар» и BAFTA.