Москва, 9 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Российские кинотеатры начнут повторный показ фильма Алена Рене «Хиросима, любовь моя» 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Кинопоиск».

Цитата из к/ф «Хиросима, любовь моя». реж Ален Рене. 1959. Франция, Япония Монумент, спроектированный бригадой Танге (1953). Под сводом, напоминающем «ханива» — глиняное изображение жилища в средневековой Японии – символическая могила жертв атомного взрыва

В роли кинопрокатчика выступит компания Russian World Vision. Картина «Хиросима, любовь моя» стала первым игровым фильмом французского режиссёра Алена Рене.

Мелодрама по сценарию писательницы Маргерит Дюрас вышла в 1959 году. Главные роли в фильме исполнили французская актриса Эмманюэль Рива и японский актёр Эйдзи Окада.

Фильм был удостоен приза Международной федерации кинопрессы. Также картина была номинирована на премии «Оскар» и BAFTA.