Донецк, , 10:23 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли ДНР, применив 236 единиц различных боеприпасов, в результате ранены 30 мирных жителей. Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Флаг ДНР Dnr-online.ru

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 236 единиц различных боеприпасов. За сутки поступили сведения о 30 раненых мирных жителя, в т. ч. один ребенок», — отмечается в сообщении.

Повреждено 26 домостроений в Горловке, Еленовке, Ясиноватой, и 11 объектов гражданской инфраструктуры.