Красноярск, , 10:22 — REGNUM В Красноярске завершён процесс над организатором убийства предпринимателя восьмилетней давности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых оказался бывший директор нескольких организаций ООО «ЭлитЭкоСистем».

Осенью 2013 года он задумал убийство фактического собственника этих организаций. Для этого он нанял своего знакомого, который в свою очередь привлёк за деньги троих исполнителей из Иркутска.

Прибыв в Красноярск, последние некоторое время наблюдали за жертвой и заранее распределили роли. 31 октября киллеры подъехали к зданию, где располагался офис предпринимателя.

«Около 14 часов, когда потерпевший вышел из офиса и направился к своему автомобилю, один из злоумышленников нанес мужчине не менее 17 ударов ножом по телу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Несколько лет убийцам удавалось скрываться от следствия, однако в 2017–2018 годах их всё же задержали, а позже осудили к6,8,14 и 16 годам лишения свободы. В мае 2019 года организатор преступления был объявлен в международный розыск, а в октябре 2020-го задержан на Украине.

По итогам слушаний обвиняемого признали виновным и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.