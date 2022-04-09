Донецк, 9 апреля 2022, 10:20 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево и Докучаевск. Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️09:55 — н.п. Дача — н.п. Зайцево: выпущено 10 мин калибра 82 мм; ️10:00 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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