Оренбург, 9 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Свердловской и Оренбургской областях завершилась контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) с проведением под руководством командующего РВСН масштабных командно-штабных учений с Ясненским и Тагильским ракетными соединениями. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ходе учений части и подразделения РВСН отрабатывали выход из-под ударов и противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения. Также во взаимодействии с другими соединениями Центрального военного округа (ЦВО) отрабатывалась система оповещения об угрозе их применения.

пресс-служба Минобороны РФ «Основная цель учений — совершенствование слаженности органов военного управления, оценка практических навыков командования и офицеров управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществления всестороннего обеспечения».

Всего в мероприятиях контрольной комплексной проверки было задействовано более пяти тысяч военнослужащих и 500 единиц ракетной и специальной техники.

В сообщении военного ведомства отмечается, что личный состав соединения и воинских частей РВСН в созданной на учениях обстановке «подтвердил высокий уровень выучки и готовность выполнить задачи по предназначению».

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 31 марта начались учения с Ясненским ракетным соединением Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). 1 апреля к ним подключилось Тагильское ракетное соединение.