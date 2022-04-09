Сент-Луис, США, 9 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл в овертайме команду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fanny Schertzer Хоккей

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 3:3. В составе «блюзменов» голы забили российский нападающий Павел Бучневич (5-я минута, в большинстве), Джастин Фолк (46-я) и Брэйден Шенн (51-я). У «Миннесоты» шайбы забросили швейцарский нападающий Кевин Фиала (19-я), российский форвард Кирилл Капризов (31-я) и Джейкоб Миддлтон (41-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол Роберта Томаса (62-я).

Российские защитник и нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко записали на свой счет в матче каждый по голевому пасу. Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 10 апреля дома встретится с командой «Нью-Йорк Айлендерс», а «Миннесота» днем позже также дома сыграет с клубом «Лос-Анджелес Кингз».