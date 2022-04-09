Кызыл, 9 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили о неблагоприятных погодных условиях 9–10 апреля. По данным Тувинского гидрометцентра, в течение суток 9 апреля в регионе северо-западный ветер усилится до 15-20, в горах местами до 24 метров в секунду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

10 апреля по республике ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Порывистый ветер местами до 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица.

«Температура воздуха ночью — 1, -6°, местами -8, -13°. Температура воздуха днём +5, +10°, местами -2, +3°. Пожароопасность I–II, местами III класса», — добавили в республиканской службе ГО и ЧС.