Ярославль, 9 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославской области будут выделены дополнительные бюджетные средства на обеспечение детей питанием в школах и детских садах. Об этом сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Школьное питание

Решение принято на очередном заседании регионального антисанкционного штаба.

«На фоне подорожания продуктов выросла стоимость обедов в школах и детсадах. Но мы должны сделать все, чтобы не перекладывать на родителей и предпринимателей дополнительные расходы в это сложное время. Мы приняли решение выделить более 350 миллионов рублей из бюджета области. Это позволит компенсировать рост стоимости и сохранить качество горячего питания», — сказал врио ярославского губернатора Михаил Евраев.

Глава региона особо отметил, что родительская плата за питание детей в школах и детских садах увеличена не будет.