Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM Границу с Россией пересекли ещё более 15 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 9 апреля.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса. Эвакуированным оказывают всю необходимую помощь.