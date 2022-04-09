Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Сообщения о введении режима повышенной готовности в Таганроге (Ростовская область), распространяемые якобы от донского управления МЧС России, оказались ложными. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«Данное сообщение с указанием дальнейших действий населения – фейк, цель которого – посеять панику среди мирного населения», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ведомства призвали доверять только официальным источникам информации.