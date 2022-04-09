Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Бывший президент США Билл Клинтон во время своего нахождения у власти (1993-2001) беспокоился не о возвращении России к коммунизму, а о устремлении Москвы к империи, такой, как при российском императоре Петре Первом. Он написал об этом 8 апреля в своей статье для The Atlantic о расширении НАТО.

Билл Клинтон (сс) Kate Wellington

«Я беспокоился не о возвращении России к коммунизму, а об… устремлении к империи, такой, как при Петре Великом и (российской императрице) Екатерине Великой», — отметил он в своем материале.

Также Клинтон указал на то, что, несмотря на возражения российской стороны, в НАТО постепенно вступили Польша, Венгрия и Чехия, а затем ещё 11 стран.

При этом бывший американский лидер также выступил с утверждением, что Евросоюз и НАТО якобы «не могли оставаться в пределах границ, которые (глава правительства СССР Иосиф) Сталин установил в 1945 году».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Британии ограничили продажу растительного масла в сети супермаркетов Waitrose.

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